Mourinho: UEFA zou kunstgras niet mogen toestaan

Juventus hekelt arbiter: 'VAR had rode kaart Ronaldo geannu­leerd'

8:05 De videoscheidsrechter (VAR) had de geruchtmakende rode kaart voor Cristiano Ronaldo in het gewonnen duel van Juventus in en tegen Valencia (0-2) geannuleerd. Dat is de stellige overtuiging van Massimiliano Allegri, de trainer van de Italiaanse kampioen.