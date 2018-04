Muguruza en Babos naar finale in Monterrey

Twintig arrestaties na rellen met voet­bal­hoo­li­gans in Utrecht: 'Het leek wel oorlog'

6:40 Vermoedelijk voetbalsupporters zijn zaterdagavond met elkaar en omstanders op de vuist gegaan in de Anton Geesinkstraat in Utrecht, in de wijk Ondiep. Omstanders melden dat het leek 'alsof er een oorlog was uitgebroken'. De mobiele eenheid greep in. De politie heeft twintig mensen aangehouden.