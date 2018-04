Muguruza moet strijd in Stuttgart staken door rugblessure

Van Gerwen wint ook in Manchester weer niet in Premier League

22:12 Michael van Gerwen verkeert in een zeldzaam vormdipje. De nummer één van de wereld wist voor de derde keer op rij niet tot winst te komen in de Premier League Darts. De titelhouder moest op speelavond 13 in Manchester in zijn partij tegen de Noord-Ier Daryl Gurney genoegen nemen met een gelijkspel (6-6).