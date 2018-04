Muguruza schrijft toernooi in Monterrey op haar naam

Scorpions dwingt vijfde wedstrijd af tegen Trappers

8 april De ijshockeyers van Tilburg Trappers zijn er zondagavond nog niet in geslaagd de finale van de play-offs in de Oberliga te bereiken. Daarvoor was een overwinning in Hannover op Scorpions nodig, maar de Tilburgers gingen voor ruim 1800 toeschouwers onderuit: 2-0.