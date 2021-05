Mühren verrast en neemt na droomseizoen bij Cambuur ‘enige juiste afslag’ terug naar huis

‘Ajax-aanvaller Neres gearres­teerd na illegaal feestje in Brazilië’

28 mei Ajacied David Neres is in zijn vaderland Brazilië door de politie gearresteerd nadat hij werd betrapt op een illegaal feestje in São Paulo. Op de verboden party waren ten tijde van de inval 124 personen aanwezig van wie de meesten geen mondkapjes droegen, zo melden Braziliaanse media.