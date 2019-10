'Müller gaat snel weg bij Bayern München'

Bekijk hier de samenvat­ting van Nederland - Rusland

7:17 De Oranje Leeuwinnen wonnen dinsdagavond ook hun vierde wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 in Engeland. De vice-wereldkampioen won in het Philips Stadion in Eindhoven met 2-0 van Rusland door goals van jubilaris Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema, die afgelopen zaterdag haar opa verloor.