Murray bijna halfjaar uitgeschakeld na heupoperatie

Florida-blog (4): Open trainingen ook over de grens groot PSV-goed

15:19 Waar PSV in de wereld ook speelt of traint, altijd zijn er fans die de gelegenheid te baat nemen om de club of een van de spelers aan het werk te zien. In de Verenigde Staten zitten deze week – verspreid over de trainingen - tientallen fans van Hirving Lozano of Santiago Arias op de tribune en ook voor de andere PSV’ers is er genoeg belangstelling.