Murray boekt op gras Eastbourne eerste zege na bijna een jaar

Partij van Haase tegen Joezjni na twee sets afgebroken

20:23 Tennisser Robin Haase heeft zijn partij in de eerste ronde van het grastoernooi in de Turkse stad Antalya niet kunnen afmaken. De organisatie brak het duel met de Rus Michail Joezjni af vanwege de invallende duisternis. De stand is 1-1 in sets.