Murray geopereerd: ‘Ik heb nu een metalen heup’

,,Ik voel me een beetje beurs, maar hoop nu eindelijk van de pijn af te zijn”, schrijft Murray op zijn instagrampagina. Ik heb nu een metalen heup en het lijkt alsof ik een aardig buikje heb.”



Murray kondigde tijdens het Australian Open aan dat dit zijn laatste jaar als proftennisser zou zijn. Door de pijn kon de drievoudig Grand Slamwinnaar het niet langer volhouden. Hij hoopte afscheid te kunnen nemen na Wimbledon, maar gaf al aan dat de wedstrijd tegen Roberto Bautista Agut in de eerste ronde van de Australian Open mogelijk zijn laatste duel was geweest. ,,De pijn is te erg, zo wil ik niet doorgaan. Als ik me laat opereren, is dat niet bedoeld om terug te keren als topsporter, maar om in de toekomst een betere kwaliteit van leven te hebben.’’