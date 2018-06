Murray maakt rentree op Queen's

Krunic verschalkt favoriete Vandeweghe in Rosmalen

14:00 Coco Vandeweghe is in de halve finales van het grastoernooi in Rosmalen uitgeschakeld. De tweevoudig winnares en nummer één van de plaatsingslijst verloor in de halve finales van de Servische Aleksandra Krunic in drie sets: 6-2 6-7 (4) 6-7 (1).