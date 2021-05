Murray vergelijkt Frans spelershotel Roland Garros met toilet

Arminia zal sponsor moeten vinden of risico moeten nemen voor behoud van PSV'er Doan

25 mei De verhuurperiode van Ritsu Doan in de Duitse Bundesliga is dit seizoen succesvol gebleken. PSV wacht nu af of Arminia Bielefeld het geld bij elkaar krijgt om hem definitief over te nemen. Voor de Duitse club wordt dat een helse klus.