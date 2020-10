Murray vervangt opgestapte Djokovic in spelersraad ATP

Bouwmees­ter ligt weer op medail­lekoers bij EK

19:55 Marit Bouwmeester ligt bij de EK in de Laser Radial in Gdansk weer op medaillekoers. De olympisch kampioene steeg in het klassement van de vierde naar de tweede plek. Haar achterstand op titelhouder Anne-Marie Rindom uit Denemarken is met alleen nog de slotdag voor de boeg echter aanzienlijk: 22 punten tegen 42 punten.