Murray wint dubbelspel Queen's bij terugkeer

De 32-jarige Murray speelde deze week zijn eerste officiële wedstrijden sinds de Australian Open. Het waren het zijn eerste duels in het dubbelspel sinds maart 2017, toen hij met landgenoot Dan Evans deelnam aan Indian Wells. Voor Murray is het pas zijn derde titel in het dubbelspel. In 2011 won hij in Tokio zijn laatste toernooi in de discipline, samen met zijn broer Jamie Murray.