Na Besiktas en Trabzonspor meldt ook Galatasaray zich voor Dervisoglu

Droomstart voor Oranje onder 19 op EK: 5-0 winst op Noorwegen

18:54 De voetbalsters van Oranje werden negen dagen geleden tweede op het WK in Frankrijk, maar ook daarachter zit weer een goede generatie. Oranje onder 19 begon vandaag uitstekend aan het EK in Schotland. In het Firhill Stadium in Glasgow werd Noorwegen met liefst 5-0 verslagen.