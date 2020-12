Na bijna duizend dagen weer Messi tegen Ronaldo: meer goals, assists en zeges voor ‘Leo’

De laatste keer dat de twee beste voetballers van deze eeuw elkaar ontmoetten was in La Liga op 6 mei 2018. FC Barcelona - Real Madrid eindigde toen in een 2-2 gelijkspel, beide sterren scoorden één keer. Sindsdien speelde Cristiano Ronaldo exact honderd wedstrijden in clubverband. Daarin maakte de Portugees 76 doelpunten en gaf hij zeventien assists.



Messi kwam sinds die Clásico 109 keer in actie, negen keer vaker dan de twee jaar oudere Ronaldo dus. Daarin vond Messi negentig keer het net en gaf hij ook nog eens 46 assists. Ook in de onderlinge 35 wedstrijden was Messi de beste. Bij de eerste drie ontmoetingen speelde Ronaldo nog voor Manchester United. In de halve finales in 2008 ging United door, een jaar later won Barcelona de finale in Rome mede door een kopgoal van Messi. Kort na die finale verhuisde Ronaldo voor 94 miljoen euro naar Real Madrid, waardoor het duo elkaar ieder seizoen minimaal twee keer tegenkwam in El Clásico. FC Barcelona won er vijftien en Ronaldo met Real Madrid negen. Ook eindigden negen wedstrijden in een gelijkspel. Messi scoorde in die wedstrijden 21 doelpunten, drie meer dan Cristiano Ronaldo.