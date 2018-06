Na de hel komt de tennishemel voor coach Sven Vermeulen

Column Als Jeffrey Herlings over de hellingen davert, vibreert mijn tv-scherm

11:01 Dertien regeltjes, langer was het bericht niet in de krant van donderdag. 'Herlings breekt sleutelbeen', luidde de kop. Jeffrey Herlings is nog altijd niet de topsporter die in de media met alleen zijn voornaam wordt geadoreerd. De status van Max, Sven en Tom moet hij nog bereiken.