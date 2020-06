Na Dimitrov ook Coric besmet met corona na toernooi van Djokovic

,,Ik wil jullie vertellen dat ik positief heb getest op corona", schrijft Coric. ,,Ik wil dat iedereen met wie ik de voorbije dagen contact heb gehad, zich laat testen! Het spijt me voor de last die ik mogelijk heb bezorgd! Ik voel me goed en heb geen symptomen.”



Het toernooi dat de afgelopen weken in de Balkan werd gehouden kreeg al veel kritiek, omdat er vrijwel geen veiligheidsmaatregelen waren genomen. Nadat bekend werd dat Dimitrov besmet was geraakt werd al besloten om de finale tussen Novak Djokovic en Andrej Roeblev af te gelasten.



Nick Kyrgios, doorgaans het enfant terrible van het tennis, heeft fors uitgehaald naar de spelers. ,,Idiote beslissing om door te gaan met deze oefenwedstrijden. Een snel herstel, gasten, maar dit is wat je krijgt als je tegen alle protocollen ingaat. Dit is geen grap!”