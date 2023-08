Na indrukwekkend appartement en hele verdieping van 6,8 miljoen: Messi in Miami op zoek naar derde luxueus en peperduur stulpje

Lionel Messi (36) is op huizenjacht in Miami. De Argentijnse stervoetballer is samen met zijn vrouw Antonela (35) en hun drie zonen gespot terwijl ze meerdere villa’s bezochten. Niet dat Messi nog niet weet waar te overnachten: hij heeft al twee peperdure eigendommen in de buurt.

‘Welcome to Miami, Bienvenidos a Miami’.

Lionel Messi en zijn gezin lijken het prima naar hun zin te hebben in het Amerikaanse Miami. En dus heeft de Argentijn besloten om op zoek te gaan naar een nieuw stulpje.

Vorige week bezochten ze een landhuis in Fort Lauderdale - ook wel bekend als het ‘Venetië van Amerika’ vanwege de vele kanaaltjes. Ook kenmerkend aan de stad, op zo’n 12 kilometer van het Lockhart Stadium - de thuishaven van Inter Miami: de parelwitte stranden en de vele havens. Messi werd samen met Antonela en hun zonen Thiago (10), Mateo (7) en Ciro (5) gespot toen ze met de auto arriveerden en het pand betraden.

Messi bezoekt samen met Antonela en zonen Thiago, Mateo en Ciro een woning in Fort Lauderdale.

Messi bezoekt samen met Antonela en zonen Thiago, Mateo en Ciro een woning in Fort Lauderdale.

Hoewel ze hartelijk verwelkomd worden, valt te betwijfelen of ze meteen verkocht waren door de woning. Want enkele dagen later ging Messi een andere woonst bekijken. Met Antonela en Thiago bezocht hij een riante villa in het luxueuze Boca Raton, zo’n 24 kilometer van het Lockhart Stadium. Ze kregen een rondleiding en een demonstratie op het privé-golfterreintje van het huis. Messi werd gespot met een flinke glimlach. Thiago met een voetbalshirt van z’n papa aan.

Hoeveel de villa moet kosten en of Messi een bod heeft gedaan, is niet duidelijk. Gemiddeld betaal je er voor een huis met vijf slaapkamers al snel twee miljoen euro, al zal het huis dat Messi bezocht wellicht in een nog hogere prijsklasse liggen.

Als Messi overstag gaat, wordt hij er niet de enige bekende kop. Ook ex-president Donald Trump, acteur Adam Sandler en zangeres Ariana Grande hebben er een verblijf.

Verdieping van 6,8 miljoen

Het zou voor Messi alleszins niet zijn eerste eigendom zijn in Miami. Sinds 2019 bezit hij een indrukwekkend appartement in de Porsche Design Tower aan Sunny Isles Beach, waarvoor hij 4,6 miljoen euro zou betaald hebben. Hij schijnt er een ongelooflijk uitzicht te hebben over Miami.

De Porsche Design Tower.

Even verderop heeft hij de volledige negende verdieping van het prestigieuze Regalia in zijn portefeuille. Volledig bemeubeld, met vier slaapkamers, vier badkamers en een wijnkelder voor duizend flessen. Buiten beschikt Messi er over een terras van bijna 200 vierkante meter en een privézwembad. Prijskaartje: 6,8 miljoen euro.

Het Regalia-gebouw, waar Messi de hele negende verdieping bezit.

Een foto uit het appartement van Messi in het Regalia-gebouw.

Messi tekende vorige maand bij het Inter Miami van David Beckham en voelt zich er thuis, samen met vrouw Antonela en kinderen. Het verschil met Parijs - waar hij ongelukkig was en naar eigen zeggen weinig aandacht schonk aan zijn kroost - is groot. Al bij zijn debuut voor Inter Miami scoorde Messi een fantastische vrije trap. Het maakte hem - als dat nog kon - nóg populairder. Messi is ‘hot’ in Amerika. Dat goeie vrienden Sergio Busquets en Jordi Alba hem vervoegden bij Inter Miami, maakt hem alleen maar gelukkiger. He’s living the good life.

Dat bleek vorige week nog eens, toen hij en Antonela ging dineren in chique restaurant ‘Gekko’, een Japans steakhouse. Waren ook van de partij: David en Victoria Beckham, Sergio Busquets en vrouw Elena Galer en Inter Miami-eigenaar José Mas. Zou zijn huizenjacht een gespreksonderwerp geweest zijn?

Antonela en Lionel Messi voor hun diner in Gekko