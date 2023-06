Na Nederlandse titel droomt Jelte Hiemstra van de Duitse Bundesliga: ‘Het niveau is daar zo ontzettend hoog’

Handbaltalent Jelte Hiemstra (20) uit Oss werd twee weken geleden Nederlands kampioen met zijn team KEMBIT-LIONS uit Sittard. In de finale werd KRAS/Volendam over twee duels verslagen, nadat de Limburgse ploeg in de reguliere competitie ook al de beste was.

Neem ons eens mee terug naar het finaleweekend.

,,We hadden de eerste wedstrijd in eigen huis al gewonnen en dat zorgt ervoor dat je met een lekker gevoel naar Volendam gaat. Toch weet je dat het heel moeilijk gaat worden, omdat Volendam bekendstaat als een club met veel publiek en een goede sfeer op de tribune. We hebben laten zien het hoofd koel te kunnen houden en met ruime cijfers gewonnen. Al met al een prachtig weekend en die medaille blijft voorlopig wel boven m’n bed hangen.’’

Jouw vriendin Donna Bakker werd een week eerder ook landskampioen, toen kon jij natuurlijk niet achterblijven?

,,Haha, zij is inderdaad kampioen geworden met VOC uit Amsterdam. Het is mooi dat je zoiets samen kunt beleven. Hopelijk mogen we vaker samen dit soort successen vieren.’’

Hoe is jullie seizoen eigenlijk verlopen?

,,In de BENE-League hebben we het ook heel goed gedaan en de finale gehaald. Die verloren we van Bocholt. In de Nederlandse competitie zijn we daarna heel sterk begonnen en de koppositie hebben we daarna niet meer uit handen gegeven. De laatste competitiewedstrijd verloren we van Volendam, dus dat was wel een ‘wake-up call’. We hebben dat heel goed opgepakt en het kampioenschap met volle focus over de streep getrokken.’’

Hoe lang speel je al bij KEMBIT-LIONS?

,,Dit was mijn eerste seizoen in Sittard. Ik ben hierheen gekomen met de instelling om als linkeropbouw-speler zo veel mogelijk te leren van de ervaren en betere spelers. Ik wist van tevoren dat ik nog niet heel veel zou gaan spelen. Als ik in het veld kom, ben ik vooral belangrijk in de dekking. Defensief kan ik aardig m’n mannetje staan, aanvallend moet ik nog groeien.

Wat zijn jouw persoonlijke ambities in het handbal?

,,Komend seizoen speel ik sowieso nog in Sittard, daar valt nog een hoop te leren. Als ik uitgeleerd ben in Nederland, zou ik graag de stap naar de Duitse competitie willen maken. Dat is dichtbij, maar het niveau is ontzettend hoog met leuk en fysiek spel. Dat ligt mij wel. Mijn absolute droomclub is SC Magdeburg, maar dat is wel heel optimistisch. Ik wil in ieder geval het maximale eruit halen en dat zo lang mogelijk volhouden.’’