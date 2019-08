Na ‘Serena-gate’ komt elke straf nu duidelijk in beeld bij US Open

Door Rik Spekenbrink



Als enige van de grote sterren sloeg Serena Williams de traditionele mediadag voorafgaand aan de US Open over. Ze gaf geen reden op, maar had ongetwijfeld geen trek in vragen over ‘vorig jaar’. En Naomi Osaka, de andere hoofdrolspeelster in het verhaal, wimpelde vragen over de finale van 2018 af. ,,Daar heb ik genoeg over gezegd.’’



Terug in New York is ‘Serena-gate’ een jaar later weer het gesprek van de dag in de Amerikaanse media. De vrouwenfinale van 2018 werd overschaduwd door een woede-uitbarsting van Williams tegen scheidsrechter Carlos Ramos. Die gaf haar tot drie keer toe een waarschuwing, wat leidde tot een strafgame in de tweede set.



Een ­hevig geëmotioneerde Williams liet zich vervolgens gaan tegen de umpire en nam daarmee de glans weg van de eerste grandslamtitel van Osaka. Tijdens haar huldiging klonk boegeroep. Maar de uitbarsting van Williams kwam niet (alleen) vanuit onmacht of adrenaline, de pijn zat dieper. Ze voelde zich het slachtoffer van seksisme, een sentiment dat bij meer mensen in en om het tennis leeft.