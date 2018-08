Naast Ajax komen ook deze Nederlanders in actie in de Champions League

Lorenzo Ebecilio treedt vanavond met Rode Ster Belgrado aan tegen Sūduva Marijampolė. De Servische topclub won vorige week met 0-3 van de Litouwers. Ebecilio was nog trefzeker in de heenwedstrijd, toen hij met een heerlijk schot van afstand de score opende. De aanvaller kwam deze zomer over van APOEL Nicosia. Er moet wel heel veel gebeuren wil Rode Ster zich niet kwalificeren voor de volgende ronde, waarin het speelt tegen Spartak Trnava.

Bij Basel FC begint Ricky van Wolfswinkel naar alle waarschijnlijkheid op de bank. De Zwitsers verloren het eerste duel dan wel met 2-1 van PAOK Saloniki, maar door het uitdoelpunt is de kans op kwalificatie nog steeds aanwezig. Diego Biseswar komt niet in actie bij de Grieken: hij is niet fit en reisde niet mee naar Zwitserland.



Ludogorets speelde vorige week met 0-0 gelijk tegen Videoton. Virgil Misidjan kwam vorige week in actie tegen de Hongaren. Hij werd uiteindelijk vervangen door Jody Lukoki.



