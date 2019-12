Nabeschouwing: ‘Het zal beter moeten buiten Eindhoven’

WK darts Belg Van den Bergh imponeert met beste gemiddelde tot dusver in Ally Pally

0:33 Hét moment van de avondsessie bij het WK darts was de nieuwe superstunt van ‘koningin’ Fallon Sherrock tegen Mensur Suljovic. Verder was er weinig spanning bij de laatste tweede rondepartijen van het toernooi, want de resterende wedstrijden eindigden allemaal in een whitewash (3-0). Naast Sherrock plaatsten Daryl Gurney, Glen Durrant en Dimitri van den Bergh (met het hoogste WK-gemiddelde tot nu toe) zich voor de derde ronde in het Alexandra Palace in Londen.