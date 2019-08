Nadal blijft op koers voor titelprolongatie in Canada

Wil Boessen: ‘Ik ben op een laffe manier ontslagen bij FC Den Bosch’

7:00 Wil Boessen is dit voorjaar voor zijn gevoel met ‘vijf messen in zijn rug’ vertrokken bij FC Den Bosch. Dat zegt de huidige trainer van Helmond Sport vandaag in een interview met Eindhovens Dagblad. Het is voor het eerst dat Boessen publiekelijk reageert op zijn ontslag bij FC Den Bosch. Tot dusver wilde hij daar niet over praten.