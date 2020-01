Nadal en Federer doneren samen ruim anderhalve ton voor bosbranden

De wedstrijd 'Rally for Relief', waar onder anderen Serena Williams en Caroline Wozniakci hun gezicht lieten zien, werd dinsdagavond Australische tijd in de overdekte Rod Laver Arena gespeeld. Wegens het slechte weer in Melbourne werd het dak gesloten.



Nadal en Federer speelden een liefdadigheidsduel om geld te doneren voor de Australische bosbranden. Veel tennissers toonden al hun medeleven. Zo gaf Kiki Bertens bij elke ace honderd dollar.