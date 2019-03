Nadal haakt af voor duel met Federer

Uitblinker Weghorst maakt zijn eerste hattrick in Bundesliga

18:20 Wout Weghorst heeft een heerlijke middag beleefd in het shirt van Wolfsburg. De Nederlandse spits maakte in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf (5-2) zijn eerste hattrick in de Bundesliga. Bovendien gaf hij bij de andere twee doelpunten van de thuisclub de assist.