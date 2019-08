Nadal herpakt zich na zeldzame zwakke start tegen Fognini in Montreal

,,Het ging allemaal een beetje te snel voor mij in de eerste set”, bekende Nadal, die aanvankelijk nogal matig serveerde. ,,Ik speelde niet slecht, maar alles leek tegen te zitten. Ik trachtte daarna wat meer rust in mijn spel te krijgen en wat meer concentratie op te brengen. Dat pakte goed uit.”



Nadal verloor in april in de halve finales van de Monte Carlo Masters nog verrassend van Fognini. De Italiaan schreef daarna het prestigieuze toernooi op zijn naam.



Nadal speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Gaël Monfils en de Spanjaard Roberto Bautista Agut. De andere halve eindstrijd in Montreal gaat tussen de Russen Daniil Medvedev en Karen Chatsjanov.