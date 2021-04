Nadal houdt gemengde gevoelens over aan zege op Nishikori

Na een prima eerste set (6-0) raakte Nadal in de tweede set van slag (2-6). Hij wist zich in de derde set echter weer goed te herstellen (6-2).

Nadal (34) speelt in de kwartfinales tegen de Brit Cameron Norrie. De nummer 58 van de wereld schaarde zich ten koste van de als achtste geplaatste David Goffin bij de laatste acht. De Belg moest door fysieke klachten in de tweede set de strijd staken. Hij leidde op dat moment met 5-3. De eerste set had Goffin met 6-0 verloren.