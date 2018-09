Nadal: Ik stond er alleen maar

Nadal had te veel last van een pijnlijke knie. ,,Het was geen tenniswedstrijd meer op het laatst. Er was nog maar één speler die tenniste, de ander stond er alleen nog maar'', keek hij terug op de partij tegen de nummer drie van de plaatsingslijst. Nadal had het vanaf de start moeilijk, al leidde hij na zeven games nog met 4-3. Er volgde een eerste medische time-out waarbij Nadal zijn rechterknie liet inpakken. De set ging na een tiebreak verloren. Vroeg in de tweede set volgde een nieuwe behandeling, nieuwe tape ook en later nog een massage. Nadal verbeet de pijn totdat Del Potro de tweede set in 6-2 besliste.