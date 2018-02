Nadal kan rentree maken in Acapulco

LIVE: Jong AZ profiteert opnieuw van fout FC Oss en vergroot voorsprong

21:12 Drie van de vier beloftenteams uit de Jupiler League komen vanavond in actie, en één daarvan is de tegenstander van FC Oss. De Ossenaren reizen af naar Alkmaar voor de ontmoeting met Jong AZ, dat in 2018 nog niet won. De vorige onderlinge ontmoeting werd gewonnen door FC Oss. In oktober werd het 2-1 in het Frans Heesen Stadion. Vanavond trappen de twee af om 20.00.