Nadal klinkt kribbig en kwetsbaar door nieuwe ballen en kou

Door Natasja Weber



Een straffe wind, regenbuien en een temperatuur die niet verder reikte dan twaalf graden. Roland Garros ging gisteren van start onder zware omstandigheden. Met het verplaatsen van het toernooi van eind mei naar eind september hebben de tennissers te dealen met zeer moeilijke condities. Door de kou, vochtigheid en weinig zonlicht zijn de gravelbanen van Parijs dezer dagen aanzienlijk trager dan in de lente. En dan is er ook nog veel gedoe over de nieuwe Wilson-ballen die Roland Garros dit jaar heeft verkozen boven die van Babolat. ,,Deze ballen zijn niet geschikt om op gravel mee te spelen”, was Rafael Nadal afgelopen weekeinde kritisch over de Wilson-bal.



De titelverdediger ziet zijn topspinballen met de nieuwe toernooiballen amper van de grond komen. ,,Deze bal is zó traag en superzwaar. Ik vind dat de organisatie hier de komende jaren echt naar moet kijken, zeker ook voor de gezondheid van de spelers. Doordat de bal zo zwaar is, kan dat gevaarlijk zijn voor ellebogen en schouders.”