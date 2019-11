Nadal na zege op Medvedev: Zo terugkomen lukt je één keer in duizend wedstrijden

Rafael Nadal heeft nog kans op de halve finale van de ATP Finals in Londen. Lang lag uitschakeling op de loer tegen de Rus Daniil Medvedev, maar een indrukwekkende comeback in de derde set bezorgde de als eerste geplaatste Spanjaard alsnog de winst: 6-7(3), 6-3, 7-6 (4).

Na de zwakke start van het toernooi was er voor Nadal alles aan gelegen tegen de Rus goed voor de dag te komen. Bij een nederlaag was de uitgang de enige deur die Nadal kon nemen. In de eerste set waren de twee aan elkaar gewaagd, maar Medvedev beschikte over de langste adem en won de tiebreak.

Tegen Nadal is het pas over als de laatste bal geslagen is, merkte ook Medvedev. De Spanjaard zal nooit opgeven en deed dat ook niet in de tweede set, die hij naar zich toetrok. Toen Medvedev een 5-1 voorsprong pakte in de derde set, leek uitschakeling onvermijdelijk voor de Spanjaard. Nadal beet zich echter vast in de Rus, gaf niet op, en won na een tiebreak. Door de zege houdt Nadal nog zicht op de halve finale van het prestigieuze en lucratieve toernooi.

,,Toch moet ik mij verontschuldigen bij Daniil”, was de eerste reactie van Nadal. ,,Hij speelde veel beter en ik had natuurlijk nooit meer mogen winnen. Zo terugkomen lukt je hooguit één keer in duizend wedstrijden. Toen ik in de beslissende fase met een break terugkwam tot 5-3 wist ik dat ik weer een kans had. Uit ervaring weet ik ook dat het soms moeilijk is een partij te beslissen als je er heel goed voorstaat. Met die druk kreeg mijn tegenstander te maken.”

Volledig scherm © AFP

Buikspierblessure

De aanloop verliep allesbehalve soepel. Door een aanhoudende buikspierblessure wist hij pas kort voor het toernooi of hij op de baan kon verschijnen in Londen. Nadal kan aan Djokovic de eerste plaats op de ATP-ranking verliezen. Maar verliest de Serviër donderdag zijn duel met Roger Federer, dan sluit Nadal het jaar hoe dan ook af als nummer één van de wereld.

Volledig scherm Rafael Nadal zag het even niet meer zitten. © AP