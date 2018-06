Nadal niet naar Queen's: 'Moet rusten voor Wimbledon'

Haase sneuvelt in tweede ronde Rosmalen

16:21 Robin Haase is er niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken op het Libéma Open. De 31-jarige Nederlander, als zesde geplaatst in Rosmalen, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Australiër Bernard Tomic: 3-6 5-7.