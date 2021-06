Nadal op 35ste verjaardag veel te sterk voor Gasquet

VIDEO Oran­je-tegenstan­der Oostenrijk onderuit in Engeland

3 juni Oostenrijk, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het EK, heeft het met een verzwakte ploeg niet gered in de oefeninterland tegen Engeland. Het duel tussen de twee EK-deelnemers eindigde in Middlesbrough in 1-0. Bukayo Saka maakte in de 57e minuut het doelpunt.