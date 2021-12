Nadal over Australian Open: ‘Als ik eerlijk ben, kan ik niet garanderen dat ik meedoe’

Rafael Nadal kan niet garanderen dat hij volgende maand meedoet aan de Australian Open. De 35-jarige Spanjaard is wel van plan om naar Melbourne te gaan, maar naar eigen zeggen is dat niet 100 procent zeker.

,,Het idee is om naar Australië te gaan en daar mijn best te doen”, zei Nadal, die afgelopen week op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi zijn officieuze rentree maakte na een voetblessure. ,,Maar als ik 100 procent eerlijk ben, kan ik het niet garanderen. Ik moet met mijn team praten. Het is meer dan zes maanden geleden dat ik mijn laatste officiële wedstrijd heb gespeeld.”

Nadal verloor in Abu Dhabi van de Schotse routinier Andy Murray en van het Canadese talent Denis Shapovalov. ,,Ik heb in beide partijen kansen gehad, dus dat is positief. Ik heb dit proces in mijn carrière helaas al vaak doorgemaakt. Ik moet trainen en helemaal fit worden om dit te volbrengen. Ik heb er vertrouwen in dat ik weer terugkom”, aldus de nummer 6 van de wereld, die begin augustus in Washington voor het laatst in actie kwam op de ATP Tour. ,,Ik speel niet meer voor het geld of gewoon voor de lol, ik tennis omdat ik mijn doelen wil bereiken. De motivatie en passie zijn nog steeds aanwezig.”

De Australian Open begint op 17 januari. Nadal heeft twintig grandslamtitels gewonnen, waarmee hij het record deelt met Roger Federer en Novak Djokovic. De Zwitser ontbreekt vanwege een knieoperatie in Melbourne. Van de Serviër is het nog steeds onzeker of hij meedoet aan de Australian Open vanwege onduidelijkheid over zijn vaccinatiestatus. Alleen tennissers die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus mogen het eerste grandslamtoernooi van het jaar spelen.

Finaliste Brady niet naar Melbourne De organisatie van de Australian Open heeft weer een afmelding binnengekregen van een tennisster van naam. Jennifer Brady, begin dit jaar verliezend finaliste in Melbourne, trok zich vanwege een blessure aan haar linkervoet terug. De 26-jarige Amerikaanse verloor in februari in de finale van de Japanse Naomi Osaka. Brady kwam in augustus voor het laatst in actie. De nummer 25 van de wereld moest toen in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Cincinnati geblesseerd opgeven. Brady heeft één WTA-titel op haar erelijst staan, vorig jaar gewonnen in Lexington. De Amerikaanse bereikte kort daarna de halve finales van de US Open, waarin ze het ook al moest afleggen tegen Osaka. Eerder wel al bekend dat onder anderen Serena Williams, Bianca Andreescu en Karolina Pliskova de Australian Open overslaan. Volledig scherm Jennifer Brady na haar verloren finale tegen Naomi Osaka. © EPA