Nadal overklast Dimitrov en plaatst zich voor finale in Monte Carlo

Oomen: Ik leef mijn jongens­droom, dat is zo gaaf

11:12 Sam Oomen uit Tilburg bulkt van het talent en Luik-Bastenaken-Luik is zijn lievelingswedstrijd. Klein probleempje: de aanstaande Giro is belangrijker. Dáár moet hij Tom Dumoulin bergop bijstaan. ,,Maar als ik wonderbenen heb, kom ik in Luik vanzelf bovendrijven.’’