Nadal overklast Griekse revelatie in de halve finale

Nadal verloor nog geen enkele set op de huidige editie van de Australian Open en daar kwam tegen Tsitsipas, die eerder Roger Federer uitschakelde, geen verandering in. Nadat Nadal de eerste twee sets met 6-2 en 6-4 had gewonnen, was het verzet van de Griekse nummer 14 van de wereld gebroken. De laatste set wist Tsitsipas geen game meer te pakken.



Tsitsipas had in Melbourne niet alleen indruk gemaakt door titelverdediger Roger Federer in de vierde ronde uit te schakelen. In de kwartfinale boekte hij ook een overtuigende zege op de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Tegen Nadal had het tennistalent uit Athene echter geen schijn van kans.