Nadal staat slechts vier games af in tweede ronde Roland Garros

Rafael Nadal heeft simpel de volgende ronde bereikt op Roland Garros. De Spanjaard won in drie sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald, in een partij waarin hij slechts vier games moest afstaan: 6-1, 6-0, 6-3.

,,Ik ben voluit gegaan", zei Nadal na afloop. ,,Dat doe ik elke wedstrijd. Ik wil altijd mijn beste tennis laten zien. Deze keer is het aardig gelukt, maar het zal elke ronde moeilijker worden om te winnen. Dit zegt nog niet zo veel. Wie hier favoriet is? Het is nog veel te vroeg daar iets over te zeggen."

De twaalfvoudig winnaar van het Franse grandslamtoernooi had in de eerste ronde in drie sets van de Wit-Rus Egor Gerasimov gewonnen: 6-4, 6-4, 6-2.

Nadal is de titelverdediger in Parijs. De als tweede geplaatste Spanjaard liet vanwege het coronavirus de US Open aan zich voorbij gaan.