Nadal tennist met horloge van een miljoen dollar op Roland Garros

De Spanjaard droeg het uurwerk in de voorbereiding op het tennistoernooi en zal het ook op het toernooi dragen. Volgens het medium Haute Time heet het model: ‘RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal’ en zijn er maar vijftig van in omloop. Het design van het horloge is gebaseerd op een tennisraket en weegt slechts honderd gram. Omgerekend kost het zo'n 850.000 euro.