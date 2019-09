Nadal vergroot voorsprong Team Europa in strijd om Laver Cup

De zege van Nadal was twee punten waard. Vrijdag leverde een overwinning één punt op en zondag zelfs drie. Eerder op de dag had Roger Federer in een supertiebreak van de Australiër Nick Kyrgios gewonnen en Alexander Zverev uit Duitsland in drie sets verloren van de Amerikaan John Isner.

Nadal komt samen met de Griek Stefanos Tsitsipas nog uit in het dubbelspel. Ze nemen het op tegen het duo Sock/Kyrgios.