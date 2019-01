Nadal: We gaan Murray missen

Nadal worstelde in zijn carrière ook met blessures, maar heeft nooit nagedacht over het beëindigen van zijn carrière. ,,Ik kwam nooit op dat punt. Ik ben een positieve gozer. Ik had altijd het gevoel dat we het zouden oplossen. Maar er zijn inderdaad periodes waarin je dat licht niet ziet. Dat is zwaar.”

Murray moet door de enorme pijn in zijn heup, waardoor hij amper zijn sokken en schoenen aan kan trekken, zijn topsportcarrière beëindigen op een 31-jarige leeftijd. En dat in een tijd waarin veel topspelers tot ver in de dertig blijven spelen. ,,Nu lijkt het alsof zijn carrière niet zo lang is, maar hij is 31. Als hij tien jaar geleden op 31-jarige leeftijd zou zijn gestopt dan had iedereen gezegd dat hij een geweldige en lange carrière had gehad”, vertelt Nadal. ,,We gaan hem missen, maar vandaag is het Murray. Morgen is het iemand anders. We zijn geen twintig meer. Onze generaties.. Iedereen is in de dertig.”