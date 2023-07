Nadal zet eerste stappen naar rentree na heupoperatie, Djokovic wil vroeger beginnen op Wimbledon

Fan veroor­zaakt valpartij, wielrenner woedend nadat hij Tour moet verlaten: 'Hoop dat je je heel schuldig voelt’

Naast Mark Cavendish verloor het Tourpeloton nog een tweede renner in de achtste rit. Steff Cras (27) kwam in het slot van de etappe zwaar ten val en moest per ambulance afgevoerd worden. ,,Als een toeschouwer meer dan een meter de weg op stapt en niet beweegt als het peloton arriveert, kun je beter thuisblijven”, schrijft hij op Twitter.