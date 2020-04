Nadal ziet tennisseizoen niet snel hervat worden

Tot 13 juli ligt het seizoen voor mannen en vrouwen stil. De eerste ATP- en WTA-toernooien die op het programma staan zijn Hamburg, Newport en Bastad bij de mannen, Lausanne en Bastad bij de vrouwen. ,,Om eerlijk te zijn denk ik niet dat trainen het probleem is", legt de 33-jarige Spanjaard uit aan persbureau AP. ,,Maar wedstrijden spelen... dat zie ik gewoon niet voor me. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en samen sterk staan, dan vind ik het niet verstandig om elke week naar een ander land voor een toernooi te reizen.”



Hoewel tennis geen contactsport is en er op de baan veel afstand zit tussen de twee spelers, ziet Nadal het seizoen niet zomaar hervat worden. ,,Tennis is een ingewikkelde sport waarbij veel meer komt kijken. Spelers moeten veel reizen en we komen op veel plekken, zoals hotels en vliegvelden", vertelt de Spanjaard, die spelen zonder publiek als een goede optie ziet. ,,Daar heb ik geen moeite mee, hoewel we natuurlijk liever met publiek spelen. Gelukkig zie ik de cijfers omtrent het coronavirus dalen, maar desondanks zie ik het binnen onze sport niet snel gebeuren dat de competitie hervat wordt.”