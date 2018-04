Nadal ziet zichzelf geen toernooien overslaan zoals Federer

Fed Cup Opgroeien in een topsportge­zin, Demi Schuurs weet er alles van

13:07 Geen lid van het huidige Nederlandse Fed-Cupteam snapt het opgroeien in een sportfamilie zo goed als Demi Schuurs, de 24-jarige dubbelspecialiste die zich opmaakt voor de Fed Cup dit weekend in Wollongong tegen Australië. Haar vader is recordinternational in het handbal met 312 interlands op zijn naam, haar zus handbalt op het hoogste niveau en broer Perr speelt vanaf komende zomer bij Ajax.