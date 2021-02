Nadal zonder problemen naar vierde ronde Australian Open: ‘Al met al voel ik me prima’

De 34-jarige routinier hoopt in Melbourne zijn 21ste grandslamtitel te veroveren. Hij won in zijn loopbaan pas één keer de Australian Open, dat was in 2009. Zijn tegenstander in de vierde ronde is de Italiaan Fabio Fognini, die in de derde ronde de Australiër Alex de Minaur is drie sets de baas was: 6-4 6-3 6-4.



Norrie, de nummer 69 van de wereld, bood vooral in de eerste en derde set het nodige weerwerk. De Brit wist in het eerste bedrijf zelfs een breakpoint te benutten, maar Nadal brak meteen terug. De Spanjaard heeft zijn beweging bij de opslag iets gewijzigd om zijn onderrug te ontlasten. ,,Alle wedstrijden zijn zwaar en als je tegenover de beste spelers van de wereld staat, is het niet vreemd dat je wat last krijgt”, zei Nadal na de wedstrijd. ,,Ik verzuimde vooral de kansen die ik in het begin van elke set kreeg, te verzilveren. Dan wordt het toch wat moeilijker. Al met al voel ik me prima.”