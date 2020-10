Nadal zonder setverlies door naar vierde ronde in Parijs

De 34-jarige Spanjaard had alleen in de tweede set serieuze tegenstand van de Italiaanse nummer 74 van de wereld. Maar één break was in die set voldoende. In de derde set stoomde Nadal door naar de zege.



Nadal treft in de vierde ronde de Amerikaanse qualifier Sebastian Korda. De 20-jarige zoon van Roland Garros-finalist Petr Korda maakte indruk met een zege in drie sets op de Spaanse qualifier Pedro Martinez.