Nadal zonder setverlies naar kwartfinale

Hoogleraar Olfers: Stap naar arbitrage­com­mis­sie in zaak-Nou­ri is onverstan­dig

15:57 Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers denkt dat het onverstandig is als de arbitragecommissie van de KNVB zich gaat buigen over de aansprakelijkheid van de hersenschade die Ajax-voetballer Abdelhak Nouri vorige zomer opliep. Nouri zakte toen tijdens een oefenduel in Oostenrijk in elkaar met hartritmestoornissen. Hij werd op het veld gereanimeerd maar heeft aan het voorval blijvende hersenschade overgehouden.