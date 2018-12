Nainggolan voor 150.000 euro opgelicht door bende

Uit het geopende onderzoek is gebleken dat Nainggolan opgelicht is door een georganiseerde dievenbende. De bende zou gespecialiseerd zijn in het namaken van cheques en heeft op die manier de voorbije maanden in verschillende delen van Italië voor enkele honderdduizenden euro's buit gemaakt.

De cheque van 150.000 euro van Nainggolan was gericht aan een casino in Monaco. Uit het onderzoek is ook gebleken dat Nainggolan eind augustus een bijzonder slechte avond had in een casino. De anderhalve ton was namelijk bedoeld om de schulden af te betalen. Overigens bleek het niet eens de enige cheque aan het casino te zijn.