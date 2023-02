Nantes neemt dankzij perfect uitgevoerde counter punt mee uit Turijn

Pijnlijk moment: Ilan Van Wilder steekt te vroeg zijn handen in de lucht en grijpt naast eerste profzege

In het Portugese Fóia heeft Magnus Cort Nielsen de tweede etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Deense renner van EF profiteerde van het te vroege juichen van Ilan Van Wilder. De Belg van Soudal-Quick Step dacht zijn eerste profzege te boeken, maar dat was buiten de Deen gerekend.