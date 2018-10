Napoli laat PSG glippen, Borussia Dortmund vernedert Atlético

Napoli heeft op bezoek bij Paris Saint-Germain bijna voor een verrassing gezorgd. In dezelfde Champions League-poule won Liverpool - waar Virgil van Dijk de aanvoerdersband droeg - simpel van Rode Ster Belgrado. Tegelijkertijd was Borussia Dortmund veel te sterk voor Atlético Madrid.

In het Parc des Princes zorgde Napoli in Groep C dus bijna voor een surprise. Nadat Dries Mertens in de eerste helft al een keer de lat had geraakt zette de aan de aandacht van de PSG-defensie ontsnapte Lorenzo Insigne de Italianen met een fraai wippertje wél op 0-1.

Die voorsprong bleef tot een halfuur voor tijd staan, toen werkte Napoli-verdediger Mario Rui de bal ongelukkig in eigen doel. In de slotfase leek Mertens echter de matchwinner te worden: hij kreeg de bal wat gelukkig voor zijn voeten en schoot onberispelijk raak. In de blessuretijd krulde Ángel Di María echter de 2-2 binnen.

Tegelijkertijd had Liverpool - met dus aanvoerder Van Dijk én Georginio Wijnaldum in de basis - geen kind aan Rode Ster Belgrado. Voor rust hadden Roberto Firmino en Mohamed Salah al gescoord, na de pauze zorgden Salah (penalty) en Sadio Mané voor de 4-0 eindstand.

Vernedering

Borussia Dortmund ging er thuis tegen het doorgaans defensief sterke Atlético Madrid in Groep A overtuigend met de drie punten vandoor. Axel Witsel zag voor de pauze hoe zijn schot via een Spaans been in het doel hobbelde, na rust maakte invaller Raphaël Guerreiro de tweede goal.

Daar bleef het echter niet bij: het werd een regelrechte vernedering voor de mannen van Diego Simeone. In de slotfase verzorgden Jadon Sancho en weer Guerreiro het slotakkoord: 4-0. In dezelfde poule speelden Club Brugge en AS Monaco eerder op de avond al gelijk: 1-1.