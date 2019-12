Napoli zet Ancelotti ondanks zege op straat

Napoli wist zich dankzij de ruime overwinning op Genk achter Liverpool te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. In de Serie A draait de ploeg echter niet goed. Napoli staat op een teleurstellende zeven plek met zeven punten achterstand op Atalanta Bergamo en liefst zeventien punten minder dan koploper Internazionale.



Al voor het Europese duel in Napels speculeerden Italiaanse media over een vertrek van Ancelotti, ongeacht het resultaat. Hij zou deze week worden ontslagen of zelf opstappen vanwege de slechte werksfeer. De gelouterde coach was na de zege op Genk echter strijdbaar. ,,Ik heb nog nooit in mijn carrière zelf ontslag genomen en dat zal ik ook nooit doen”, benadrukte Ancelotti, oud-coach van onder meer Juventus, AC Milan, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Van de eigenzinnige voorzitter Aurelio De Laurentiis kreeg Ancelotti even later te horen dat hij is ontslagen.



Volgens Italiaanse media staat Gennaro Gattuso, oud-trainer van AC Milan, klaar om Ancelotti bij Napoli te vervangen.